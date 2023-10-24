В представительстве РФ заявили, что список россиян на эвакуацию из Газы сформирован

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Список россиян, которые желают эвакуироваться из сектора Газа, составлен. Об этом рассказала пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Пока те же цифры, потому что, как я понимаю, все желающие с нами связались на данный момент. Потихоньку добавляются, но это единицы, поэтому так и оставляем: более 700 (человек. – Прим. ред.), порядка 400 из них – россияне", – приводит ТАСС ее слова.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.

20 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское представительство до сих пор работает с россиянами в секторе Газа, которые желают выехать из зоны палестино-израильского конфликта. На тот момент желающих эвакуироваться было больше тысячи.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что не все россияне хотят эвакуироваться из региона и выходят на связь с загранучреждениями РФ.



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