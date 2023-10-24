В ООН заявили, что под завалами в секторе Газа находятся более 1 400 человек

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В настоящее время под разрушенными зданиями в секторе Газа находятся более 1 400 человек, половина из которых – дети. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса, пишет РИА Новости.

В ловушке под завалами, по разным данным, сейчас находятся около 800 детей. Десятки тысяч жилых помещений сектора Газа разрушены. При этом поставляемая из Египта гуманитарная помощь является каплей в море, так как больницы переполнены 15 тысячами раненых, сказано в документе.

"Это насилие никогда не прекратится, если лидеры не встанут и не сделают смелый и гуманный выбор, которого требуют фундаментальные принципы человечности", – отметил пресс-секретарь.

Первым шагом для спасения жизней необходимо немедленно прекратить огонь для оперативной доставки гуманитарной помощи по всей Газе, добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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