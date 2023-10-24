Песков призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников

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Россия призывает ХАМАС к освобождению всех заложников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все заложники должны быть срочно, незамедлительно освобождены, это наша твердая позиция", – уточнил представитель Кремля.

Сейчас российская сторона использует все возможности для освобождения из плена граждан России. По словам Пескова, Москва общается со всеми сторонами конфликта.

"Действительно, пока нам не удалось (добиться освобождения заложников. – Прим. ред.), но мы будем продолжать эти усилия", – сказал он.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что российская сторона пока не может установить местонахождение двух россиян, которые с 7 октября находятся в плену у боевиков ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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