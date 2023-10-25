Эрдоган призвал реформировать ООН и ее Совбез

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ООН и ее Совет безопасности следует реформировать и сделать их более инклюзивными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Структура, отдающая обеспечение безопасности мира на откуп интересам пяти государств, не может быть устойчивой. Невозможно поддерживать систему, которая не терпит даже разговоров о массовом убийстве тысяч невинных людей", – подчеркнул он.

Вместе с этим турецкий лидер выразил сожаление о том, что ООН погрузилась в образ бессилия.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд выразил мнение, что Совет безопасности ООН несет ответственность за последствия обострения конфликта в секторе Газа. Он сообщил о недопустимости ситуации, когда Совбез организации молчит перед лицом кризиса, который длится десятилетиями.