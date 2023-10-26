В ХАМАС высоко оценили блокировку Россией и КНР американской резолюции в СБ ООН

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценивает позицию российской и китайской стороны в Совбезе ООН, а также их вето на американский проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

В ХАМАС заявили, что резолюция Соединенных Штатов была ориентирована исключительно на израильскую сторону.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР наложили вето на американский проект ближневосточной резолюции Совета безопасности ООН. Всего за документ проголосовали 10 стран, против высказались Россия, Китай и ОАЭ, еще два государства воздержались от голосования.

До этого в ХАМАС заявили, что высоко оценивают позицию Владимира Путина относительно конфликта между Палестиной и Израилем. Представители группировки также добавили, что приветствуют активные усилия РФ, которые направлены на прекращение израильских ударов по сектору Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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