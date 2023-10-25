Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа – СМИ

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Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы Соединенные Штаты успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным газеты, Вашингтон хочет перебросить на Ближний Восток около десяти систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить американские войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Власти Израиля согласились подождать, когда Соединенные Штаты осуществят развертывание данных систем.

Ожидается, что это завершится на текущей неделе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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