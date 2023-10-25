В ХАМАС заявили, что иностранные заложники находятся в Газе в качестве гостей

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Иностранные заложники находятся в Газе в качестве гостей, а израильские пленные подлежат обмену на палестинских заключенных. Об этом замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил ливанскому телеканалу Al-Manar.

Израильский портал Ynet сообщал, что свыше половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шесть россиян.

Ранее Россия призвала ХАМАС к освобождению всех заложников. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва общается со всеми сторонами конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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