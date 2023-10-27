Эксперт предположил, почему руководство ХАМАС приехало в Москву

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Представители ХАМАС приехали в Москву, чтобы обсудить не только освобождение заложников, но и предстоящий визит в столицу палестинского президента Махмуда Аббаса. Такое предположение высказал эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, в Москве представители ХАМАС обсуждали освобождение заложников, предстоящий визит Аббаса и действия РФ по скорейшему прекращению военных действий в секторе Газа.

Эксперт отметил, что только одна РФ не может выступать эффективным посредником в конфликте между Палестиной и Израилем. Однако она может поспособствовать тому, чтобы у Глобального Юга была единая позиция, добавил он.

26 октября представители ХАМАС прибыли в столицу. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Лубянке перекрыли движение автомобилей, пропускали только общественный транспорт. Отмечается, что через каждые 15 метров стояли полицейские. Предположительно, перекрытия были связаны с визитом представителей движения.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве. Все контакты с ними проходят по линии МИД РФ.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств