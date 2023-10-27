Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одного командира ХАМАС

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Израильские военные уничтожили еще одного командира палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что ночью был убит командир батальона "Хан-Юнис – Запад" Мадат Мубашар.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в Газе в качестве гостей, а израильские пленные подлежат обмену на палестинских заключенных.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что в заложниках у ХАМАС могут находиться три россиянина.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ