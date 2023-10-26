МИД Израиля считает приглашение представителей ХАМАС в Москву "недостойным шагом"

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МИД Израиля считает приглашение представителей палестинского радикального движения ХАМАС в Москву "недостойным шагом" и требует от России их немедленно выслать. Об этом говорится в заявлении израильского ведомства, передает ТАСС.

Там сообщили, что приглашение ХАМАС в Москву "дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС".

По мнению МИД Израиля, ХАМАС хуже ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация). В заявлении говорится, что руки палестинцев "испачканы кровью свыше чем 1,4 тысячи израильтян, которых зарезали, убили, расстреляли, сожгли". ХАМАС несут ответственность за похищение более 220 жителей Израиля, включая детей, женщин и стариков, отмечается в документе.

26 октября представители ХАМАС приехали в Москву. Об этом на брифинге уведомила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Лубянке перекрыли движение транспорта, пропускают только общественный транспорт. Отмечается, что через каждые 15 метров стоят полицейские. Предположительно, перекрытия связаны с визитом палестинцев.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречу с представителями ХАМАС в Москве. Все контакты с ними проходят по линии МИД РФ.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств