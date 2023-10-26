Движение транспорта перекрыли на Лубянке в Москве, пропускают только общественный транспорт. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Отмечается, что через каждые 15 метров стоит полиция. Предположительно, перекрытия связаны с визитом палестинского движения ХАМАС, члены которого прибыли в Москву в четверг.

Ранее загруженность дорог в Москве вечером 26 октября достигла 9 из 10 баллов. Заторы на дорогах отмечаются на вылетных магистралях, а также на некоторых участках внешней и внутренней сторон МКАД. Также затруднения заметны на Третьем транспортном и Садовом кольце.

До этого о том, что заторы до 8 баллов могут образоваться на дорогах Москвы вечером в четверг, предупредил столичный Дептранс. По состоянию на 16:00 движение было затруднено в некоторых местах на ТТК и на внешней стороне МКАД.

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