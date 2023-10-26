Заторы на дорогах столицы достигли 9 баллов вечером 26 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Загруженность дорог в Москве вечером 26 октября достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс Пробки".

Заторы на дорогах отмечаются на вылетных магистралях, а также на некоторых участках внешней и внутренней стороны МКАД. Также затруднения заметны на Третьем транспортном и Садовом кольце.

По данным сервиса, загруженность дорог в Москве снизится после 20:00.

Ранее о том, что заторы до 8 баллов могут образоваться на дорогах Москвы вечером в четверг, предупредил столичный Дептранс. По состоянию на 16:00 движение было затруднено в некоторых местах на ТТК и на внешней стороне МКАД.

Также госкомпания "Автодор" предупреждала о начале снегопада вечером 26 октября. Водителям напомнили о том, что пора менять летнюю резину. Автомобилистов призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и следовать указаниям на информационных табло.

Кроме этого, в пятницу, 27 октября, в Москве ожидается снегопад, местами метель с ветром до 15 метров в секунду и гололедица. Поэтому Центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам не выезжать в снегопад и гололед на летних шинах.

ЦОДД спрогнозировал в Москве трафик до 7 баллов вечером 26 октября