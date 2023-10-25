Подмосковных автомобилистов призвали быть внимательными за рулем из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московскую область вечером в четверг, 26 октября, придет снегопад. Об этом сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

"Напоминаем водителям о том, что пора поменять сезонную резину", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и следовать указаниям на информационных табло.

До этого москвичей предупредили о том, что переход температуры в сторону отрицательных значений ожидается в ближайшие часы в столице. Это может стать причиной образования гололедицы. Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что предстоящая зима прогнозируется противоречивой, будет преобладать теплая погода. По его словам, изменчивость климата с каждым годом будет фиксироваться чаще. Шувалов добавил, что предстоящей зимой ожидается преобладание теплой погоды.

Москвичей предупредили о минусовой температуре вечером 25 октября