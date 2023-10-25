Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переход температуры в сторону отрицательных значений ожидается в ближайшие часы в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что это может стать причиной образования гололедицы. Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными на дороге, а также воздержаться от поездок на личном транспорте тем, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее жителей Москвы предупредили о гололедице 25 октября в Гидрометцентре России. По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от нуля до 2 градусов, по области – от минус 2 до 3 градусов.

До этого специалисты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали водителям не выезжать в город на летней резине.

"Атмосфера": -3 градуса ожидается в столице вечером 25 октября