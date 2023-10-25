25 октября, 06:12Общество
Жителей Москвы предупредили о гололедице 25 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 25 октября, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами по городу возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от нуля до 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице понизится до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что 24 октября в Москве впервые за осень температура воздуха в дневное время опустилась ниже нуля. Такие данные зафиксированы на метеостанции ВДНХ.
До этого специалисты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали водителям не выезжать в город на летней резине.
"Атмосфера": 2 градуса ожидается в Москве 25 октября
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