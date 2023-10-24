Температура воздуха в Москве днем впервые за осень опустилась до минусовых значений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве впервые за осень температура воздуха в дневное время опустилась ниже нуля. Такие данные зафиксированы на метеостанции ВДНХ, сообщает синоптик Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

По его словам, 24 октября днем в Москве фиксировалась минусовая температура, тогда как 23 октября в это же время было 3,6 градуса тепла.

Шувалов предупредил, что самая холодная ночь у жителей столичного региона еще впереди. Так, утром 26 октября ожидается до -5 в Москве и до -7 – в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября столбики термометров в столице опустятся ниже нуля. Из-за этого может образоваться гололедица.

В связи с этим городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости они проведут выборочную противогололедную обработку.

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 25 октября