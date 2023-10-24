Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 25 октября

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В ночь на 25 октября столбики термометров в столице опустятся ниже нуля, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с этим службы города непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости они проведут выборочную противогололедную обработку.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подтвердил, что легкие заморозки до минус 3 градусов и слабая гололедица ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 октября.

Синоптик пояснил, что в течение дня 24 октября в столице местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе, а температура воздуха не превысит 1–3 градусов.

Вечером инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему двое суток осадков не будет, а в облачных полях могут появиться просветы. После 17:00 усилится процесс радиационного выхолаживания приземного воздуха, из-за чего после 21:00 придут легкие заморозки.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в пятницу, 27 октября, столицу накроет сильный снегопад. Уже в среду, 25 октября, в Подмосковье придут заморозки, а в следующие два дня температура опустится до минусовых показателей.

На этом фоне столичная Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам подготовить транспортные средства. Перед наступлением устойчивых минусовых температур в городе водителям посоветовали проверить исправность тормозной системы, заменить жидкость стеклоочистителя, осмотреть автомобильные шины.

До 10 сантиметров снежного покрова может образоваться в Москве к 28 октября