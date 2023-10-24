В ЦОДД рекомендовали водителям не выезжать в город на летней резине

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Специалисты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) советуют водителям не выезжать в город на летней резине, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Москвичам напомнили, что в ночь с 24 на 25 октября ожидаются заморозки, а на этой неделе – снегопады. Поэтому специалисты призывают не рисковать и пользоваться городским транспортом, если на автомобиле все еще стоят летние покрышки.

"Такие шины при низкой температуре твердеют и перестают обеспечивать хорошую сцепку с дорогой", – напомнили в ведомстве.

Тех, кто уже переобул шины на зимние, в Дептрансе призвали соблюдать зимний режим вождения: держать дистанцию, выбирать адекватную условиям скорость на дороге, плавно и заблаговременно тормозить.

Ранее специалисты столичного Центра организации дорожного движения уже советовали москвичам начинать менять летнюю резину на зимнюю.

В ночь на 25 октября столбики термометров в столице опустятся ниже нуля, что может способствовать образованию гололедицы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подтвердил, что легкие заморозки до минус 3 градусов и слабая гололедица ожидаются этой ночью в Москве.

До 10 см снежного покрова может образоваться в столице к 28 октября