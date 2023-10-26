Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС в Москве – Песков

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Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинского радикального движения ХАМАС, которые 26 октября приехали в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, контакты с представителями ХАМАС идут по линии МИД РФ.

О прибытии палестинцев в столицу на брифинге уведомила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, движение транспорта перекрыли на Лубянке, пропускают только общественный транспорт. Отмечается, что через каждые 15 метров стоит полиция. Предположительно, перекрытия связаны с визитом представителей ХАМАС.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию российской и китайской сторон в Совбезе ООН, а также их вето на американский проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что резолюция США была ориентирована исключительно на израильскую сторону. Всего за документ проголосовали 10 стран, против высказались Россия, Китай и ОАЭ, еще два государства воздержались от голосования.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств