Посол РФ сообщил, что три россиянина могут находиться в заложниках у ХАМАС

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Три человека, которые имеют гражданство России и Израиля, вероятно, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил израильский посол РФ Анатолий Викторов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Соответствующие контакты проводятся", – добавил он.

Ранее Россия призвала ХАМАС к освобождению всех заложников. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва общается со всеми сторонами конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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