Израиль досрочно возобновил репатриацию россиян

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Отдел репатриации израильского диппредставительства в Москве досрочно возобновил прием заявлений от граждан РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла Израиля в России Александра Бен Цви.

"Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности", – заявил дипломат.

Бен Цви добавил, что на 26 октября этот процесс точно возобновился. Перед зданием дипмиссии сейчас "люди стоят в очереди" для подачи соответствующих заявлений, уточнил он.

До этого главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ Адольф Шаевич рассказал, что израильское посольство приостановило на неопределенный срок процедуру репатриации россиян. Об этом во время беседы с представителями иудейской общины сообщил посол страны.

Как уточнил израильский посол РФ Анатолий Викторов, три человека с гражданством России и Израиля, предварительно, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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