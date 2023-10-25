Число погибших россиян в ходе палестино-израильского конфликта достигло 23

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Число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23. Еще четверо пропали без вести, сообщил МИД Израиля в своем русскоязычном аккаунте в соцсети X.

По данным ведомства, 250 граждан иностранных государств погибли, 81 пропал без вести. Это данные от 24 октября.

Согласно последней информации, жертвами обострения конфликта среди палестинцев стали 6 546 человек, пострадали 17 439 человек. С израильской стороны погибшими числятся более 1,4 тысячи человек, а пострадавшими – 5,4 тысячи.

В российской дипмиссии в Палестине уточняли, что количество граждан РФ, которые ждут эвакуацию из сектора Газа, превысило 500 человек. В общей сложности в списках есть 900 желающих, в том числе граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские жители.

Конфликт на Ближнем Востоке обрел новый виток 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

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