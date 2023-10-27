В ХАМАС заявили о более внимательном отношении к запросу по заложникам из РФ

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ХАМАС внимательнее относится к запросу России об освобождении российских заложников в секторе Газа, чем к просьбам других стран. Об этом сообщил член политбюро радикального палестинского движения и глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук, передает РИА Новости.

"К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно в силу характера отношений с Россией", – отметил он.

При этом Абу Марзук подчеркнул, что в ХАМАС рассматривают всех заложников сперва как израильтян, а не как представителей стран, чье гражданство они имеют.

Ранее представитель ХАМАС прибыл в Москву для переговоров с МИД РФ. В ходе встречи стороны обсудили освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян и иностранцев из сектора Газа.

При этом в МИД Израиля назвали прошедшую встречу "непристойным шагом". Там сообщили, что приглашение ХАМАС в Москву "дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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