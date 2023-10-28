В ХАМАС приветствовали принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции

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Палестинская группировка ХАМАС приветствовала принятие Генассамблеей ООН резолюции по Ближнему Востоку, которая призывает к немедленному гуманитарному перемирию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ХАМАС.

Представители палестинского движения отметили, что данная инициатива должна привести к прекращению агрессии против населения сектора Газа.

В ХАМАС призвали Генассамблею ООН и прочие структуры всемирной организации принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Всего за резолюцию проголосовали 120 стран, 14 выступили против, еще 45 воздержались.

Постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась своей легитимности после принятия этой резолюции одновременно с отклонением поправки с осуждением ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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