В ХАМАС заявили о столкновениях с армией Израиля на севере и востоке Газы

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Бригады "Аль-Кассам" группировки ХАМАС заявили о столкновениях с израильскими военнослужащими на севере и востоке сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление палестинского движения.

Уточняется, что столкновения происходят в городе Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж. На земле происходят ожесточенные боевые действия.

Ранее представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришка заявил, что группировка готова противостоять израильским ВС при проведении ими наземной операции в секторе Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ