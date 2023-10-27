РФ считает важными контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке – Песков

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Россия считает необходимостью поддержание связей со всеми сторонами арабо-израильского конфликта, в том числе с Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого представитель ХАМАС прибыл в Москву для переговоров с МИД РФ. В ходе встречи стороны обсудили освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян и иностранцев из сектора Газа.

"Мы считаем необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать наш диалог с Израилем", – прокомментировал встречу представитель Кремля.

При этом в МИД Израиля ранее назвали прошедшую встречу "непристойным шагом". Там сообщили, что приглашение ХАМАС в Москву "дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.



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