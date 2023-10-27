На военных Израиля на базе в Эритрее совершено нападение – СМИ

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На израильских военнослужащих на базе на архипелаге Дахлак в Эритрее было совершено нападение. Об этом сообщает Al Mayadeen, ссылаясь на эритрейские военные источники.

По словам собеседников телеканала, целью атаки была вершина горы, где располагается наблюдательный пункт Израиля в Красном море. Сообщается, что в результате нападения погиб высокопоставленный израильский офицер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ