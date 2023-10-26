ХАМАС сообщило о гибели около 50 заложников из-за обстрелов со стороны Израиля

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Боевое крыло ХАМАС "Бригада Аль-Кассам" сообщило, что примерно 50 сионистских заключенных погибли в секторе Газа из-за израильских ударов. Об этом заявил в телеграм-канале представитель радикального палестинского движения Абу Обайды.

Ранее израильский посол РФ Анатолий Викторов сообщил, что три человека, которые имеют гражданство России и Израиля, вероятно, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого СМИ писали, что Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион. Отмечалось, что Вашингтон намерен передать на Ближний Восток порядка 10 систем ПВО, чтобы защитить американские войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ