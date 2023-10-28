ХАМАС должен освободить заложников без предъявления условий – посол Израиля

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Силы ХАМАС должны освободить заложников без предъявления каких-либо условий, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

В первую очередь он обратил внимание на то, что удерживание в заложниках женщин, детей и пожилых – это военное преступление.

"Их надо освободить без каких-либо условий, их просто надо освободить, потому что это гражданское население. Точка. Тем более мы не верим заявлениям ХАМАС, – сказал посол.

Он добавил, что только после того, как заложников отпустят, можно будет о чем-то либо говорить. При этом он выразил сомнение, что с ХАМАС можно вести диалог.

Александр Бен Цви заявил, что одна из главных целей – уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, поскольку она является "постоянной угрозой безопасности Государства Израиль".

Ранее сообщалось, что Израиль предлагал палестинскому движению ХАМАС прекратить огонь в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших израильтян. Предложение было отклонено.

ХАМАС потребовал освобождения палестинских заключенных. Кроме того, представители движения просили о длительном перемирии, но израильская сторона отказалась отвечать на данное предложение.

Переговоры об освобождении заложников между ХАМАС и Израилем идут при посредничестве Катара и Египта.



Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин к по гуманитарным соображениям