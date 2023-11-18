Конфликт в Газе уникальный, так как люди оказались в ловушке – глава ЮНИСЕФ

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Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что конфликт в Газе – уникальный, так как люди оказались в ловушке в анклаве. Об этом она заявила в интервью телеканал CNN.

Как отметила Рассел, во многих горячих точках люди могут покинуть место, но в секторе Газа они никуда не могут уехать.

"Они просто оказались в ловушке", – подчеркнула Рассел.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ снова акцентировала внимание на том, что у людей в секторе Газа нет доступа к воде.

Ранее стало известно, что первая группа палестинских детей, которые должны пройти лечение в Объединенных Арабских Эмиратах, прибыла на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. В дальнейшем детей привезут в международный аэропорт Эль-Ариш в Египте, откуда они в сопровождении представителей минздрава ОАЭ полетят в Эмираты.