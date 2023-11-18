Первая группа палестинских детей прибыла на КПП "Рафах" для отправки на лечение в ОАЭ

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Первая группа палестинских детей, которые должны пройти лечение в Объединенных Арабских Эмиратах, прибыла на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, сообщает информационный портал Rafah Online.

Сообщается, что в дальнейшем детей привезут в международный аэропорт Эль-Ариш в Египте, откуда они в сопровождении представителей минздрава ОАЭ полетят в Эмираты. Также на КПП "Рафах" ожидают прибытия недоношенных детей, их перевезут в Египет для лечения в больницах на Синае.

Ранее стало известно, что вторая группа граждан России, перешедших через КПП "Рафах", направлена в Каир. Итого двумя колоннами в оперативный штаб МЧС России в Каире направляются 216 человек. В МЧС пообещали оказать людям всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечить питанием и ночлегом.