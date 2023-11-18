Вторая колонна граждан РФ из Газы направлена в Каир, всего следуют 216 человек

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Вторая группа граждан России, перешедших через КПП "Рафах", направлена в Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.

Сообщается, что дополнительная группа граждан России и членов их семей в количестве 46 человек покинула КПП "Рафах". Итого двумя колоннами в оперативный штаб МЧС России в Каире направляются 216 человек.

Ранее в МЧС России сообщали о том, что в Каир было направлено 170 человек из числа перешедших КПП в пятницу. В МЧС пообещали оказать людям всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечить питанием и ночлегом.

Ранее стало известно, что более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа, из них в Россию уже доставили 288 человек. Пункт пропуска "Рафах" 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Это самая большая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа.