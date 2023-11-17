В Минздраве РФ рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа россиян

Фото: МЧС России

Ни одному из 188 эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"Из 188 человек, которые уже прибыли на территорию России из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась", – приводит РИА Новости его слова.

В пятницу, 17 ноября, в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС России из Каира прибыла очередная группа эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Выездная группа министерства оказала им содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контролей. В частности, были оформлены документы палестинцам, которые являются членами семей граждан России.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ пообещали, что эвакуационные мероприятия продолжатся. Дипломаты уточнили, что в данной работе задействованы сотрудники представительств России в Тель-Авиве, Каире, Дохе, Рамалле, а также профильных ведомств и МЧС.



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