Еще 12 россиян и их семьи эвакуировались из сектора Газа через КПП "Рафах"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Еще 12 граждан РФ и их семьи эвакуировались из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в четверг, 16 ноября. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей, перешедших через КПП", – говорится в публикации.

В свою очередь, российский посол в Израиле Анатолий Викторов отметил в беседе со "Звездой", что был достигнут прогресс по освобождению некоторых россиян, которые еще остаются в секторе Газа. Он также рассказал, что ему удалось встретиться с их родственниками.

"Есть продвижения по некоторым из них, мы работаем и в Москве, и соседних странах, и здесь, в Израиле. Небольшая надежда имеется, что в ближайшие дни, может, нам удастся, но пока это все, договоренностей четких пока не достигнуто", – объяснил он.

15 ноября 107 россиян вместе с семьями пересекли пункт пропуска "Рафах".

В тот же день через КПП "Рафах" перешла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Викторов выразил надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Дипломат отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.



Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу