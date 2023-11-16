16 ноября, 16:09Политика
В МИД РФ пообещали оказать помощь эвакуированным из сектора Газа россиянам
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Гражданам России, эвакуированным из сектора Газа, окажут необходимую помощь. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Конечно, будут ими (эвакуируемыми россиянами из Газы. – Прим. ред.) заниматься, такая задача президентом поставлена", – цитирует его ТАСС.
Иванов сообщил, что соответствующие задачи выполняют МЧС, МИД и другие российские ведомства. Он подчеркнул, что россиян не бросят.
Пункт пропуска "Рафах" из сектора Газа 15 ноября пересекли 107 россиян и членов их семей.
В тот же день КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов позже высказал надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Он отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.
Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу
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