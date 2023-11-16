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16 ноября, 16:09

Политика

В МИД РФ пообещали оказать помощь эвакуированным из сектора Газа россиянам

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Гражданам России, эвакуированным из сектора Газа, окажут необходимую помощь. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Конечно, будут ими (эвакуируемыми россиянами из Газы. – Прим. ред.) заниматься, такая задача президентом поставлена", – цитирует его ТАСС.

Иванов сообщил, что соответствующие задачи выполняют МЧС, МИД и другие российские ведомства. Он подчеркнул, что россиян не бросят.

Пункт пропуска "Рафах" из сектора Газа 15 ноября пересекли 107 россиян и членов их семей.

В тот же день КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов позже высказал надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Он отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу

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