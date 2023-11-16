МЧС РФ доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи весом около 21 тонны

Фото: МЧС России

Спецборт МЧС России вылетел с очередным грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

"Самолет Ил-76 ведомства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Арабскую Республику Египет. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца", – указано в сообщении.

В составе груза – аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом порядка 21 тонны.

МЧС России неоднократно доставляет гуманитарную помощь в сектор Газа. В прошлую партию помощи весом около 25 тонн вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Из-за израильских бомбардировок сектора Газа погибли не менее 11,5 тысяч человек, среди которых более 4,6 тысяч детей.

Новости мира: спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа