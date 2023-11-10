10 ноября, 05:23Политика
Самолет с 25 тоннами гумпомощи для населения Газы вылетел из Казани в Египет
Фото: МЧС России
Спасатели МЧС России доставят очередные 25 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа", – указано в сообщении.
Самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Казани и прибудет на территорию Египта. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые и доставят его в сектор Газа.
В гуманитарную помощь войдут продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.
Ранее ведомство доставило в Египет еще одну партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа.
Два спецборта министерства совершили посадку в Каире. Самолеты доставили для жителей Газы 28 тонн груза, в который вошли лекарства, гемостатические средства и перевязочный материал.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
Из-за израильских бомбардировок сектора Газа погибли 10 812 человек, среди которых не менее 4 412 детей.
Новости мира: спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа
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