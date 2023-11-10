Самолет с 25 тоннами гумпомощи для населения Газы вылетел из Казани в Египет

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС России доставят очередные 25 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа", – указано в сообщении.

Самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Казани и прибудет на территорию Египта. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые и доставят его в сектор Газа.

В гуманитарную помощь войдут продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.

Ранее ведомство доставило в Египет еще одну партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

Два спецборта министерства совершили посадку в Каире. Самолеты доставили для жителей Газы 28 тонн груза, в который вошли лекарства, гемостатические средства и перевязочный материал.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Из-за израильских бомбардировок сектора Газа погибли 10 812 человек, среди которых не менее 4 412 детей.

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