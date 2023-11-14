Число жертв в Газе возросло до 11,5 тысячи человек

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Минимум 11,5 тысячи человек погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта 7 октября. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу правительства анклава.

Отмечается, что число пострадавших превышает 29 тысяч.

Минздрав Палестины 12 ноября передавал, что жертвами израильских ударов в Газе стали 11 180 человек. Среди них – 4 609 детей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву