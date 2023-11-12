Число погибших в Газе при израильских ударах превысило 11 тысяч человек

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Число жителей сектора Газа, ставших жертвами израильских ударов, достигло 11 180 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Минздрава Палестины.

В результате обострения арабо-израильского конфликта погибшими также числятся 4 609 детей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на приграничные районы Израиля. Более 240 человек с территории еврейского государства были захвачены группировкой в плен.

В ходе наземной операции израильская армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожила 150 тоннелей боевиков в Газе. Члены ХАМАС используют подземные пути для хранения боеприпасов, а также для совершения атак на военных Израиля.

По оценкам СМИ, Израиль ежедневно тратит на операцию в Газе 260 миллионов долларов. Подобная сумма оказалась выше запланированной, что негативным образом сказывается на государственном бюджете страны.



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