Нетаньяху сообщил о готовности противостоять миру из-за ситуации в Газе

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Израиль должен победить в борьбе с ХАМАС и будет, в случае необходимости, твердо противостоять всему миру ради этой цели. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Times of Israel.

"Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля защищать самого себя", – заявил он.

Нетаньяху отметил, что его военнослужащие будут находиться в Газе "столько, сколько необходимо", чтобы предотвратить использование анклава для террористических атак против Израиля.

Кроме того, он добавил, что работает над обеспечением мировой поддержки ЦАХАЛ, и подчеркнул, что после действий ХАМАС у каждого есть "моральное обязательство" поддерживать Израиль. Так, Нетаньяху призвал Запад оказать поддержку в вопросе отказа от прекращения огня в Газе и в вопросе полной ликвидации палестинского движения.

Ранее СМИ сообщили, что политика Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке может нанести ущерб позициям США на международной арене. По информации источников, негодование нарастает. Так, премьер-министры и дипломаты во время визитов госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток упрекали его за атаки Израиля на мирное население с помощью американского вооружения.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств