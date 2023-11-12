Политика Вашингтона в Ближнем Восторе грозит подорвать его позиции на мировой арене – СМИ

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Политика Вашингтона конфликта на Ближнем Востоке грозит нанести ущерб позициям США на международной арене. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как сообщает издание, негодование в связи с огромным ущербом мирному населению нарастает не только в отношении Израиля, но и США. Это проявилось во время визитов госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток.

Отмечается, что премьер-министры и дипломаты упрекали Блинкена за действия Израиля. Многие из них отмечали, что атаки на мирное население осуществляются при помощи американских вооружений.

Газета подчеркивает, что обеспокоенность снижением влияния США на Ближнем Востоке появилась в Вашингтоне задолго до последнего обострения палестино-израильского конфликта, но нынешняя ситуация, может ускорить и усугубить последствия.

Ранее арабские страны выдвинули условие установления мира с Израилем. Они требуют прекращения им оккупации всех палестинских и арабских земель. В последние полгода не раз появлялась информация о переговорах между Саудовской Аравией и Израилем о возможной нормализации отношений, но под влиянием эскалации конфликта в секторе Газа эти переговоры оказались заморожены.