Операция против ХАМАС в Газе ежедневно обходится Израилю в 260 млн долларов – СМИ

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На выполнение задач операции по ликвидации членов палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа Израиль ежедневно тратит 260 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, изначально Израиль не планировал такие расходы на операцию. Сейчас же, когда потраченные средства превысили допустимый объем, ситуация стала создавать нагрузку на государственный бюджет. Его дефицит в сравнении с октябрем 2022 года вырос более чем в семь раз.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на приграничные районы Израиля. Более 240 человек с территории еврейского государства были захвачены группировкой в плен.

В ходе наземной операции израильская армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожила 150 тоннелей боевиков в Газе. Члены ХАМАС используют подземные пути для хранения боеприпасов, а также для совершения атак на военных Израиля.

К настоящему времени Газу удалось покинуть более 70 россиянам. Они пересекли КПП "Рафах" и находятся в Египте.



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