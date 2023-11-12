Израиль сообщил об уничтожении более 60 членов "Хезболлы"

Фото: ТАСС/Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 60 членов ливанского движения "Хезболлах" с начала боев в секторе Газа. Об этом сообщил представитель армии подполковник Джонатан Конрикус во время брифинга ЦАХАЛ, передает ТАСС.

"Некоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию Израиля, некоторые – до атак", – уточнил он, ссылаясь на информацию движения о жертвах.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что для ливанского движения такое количество является довольно большой потерей, а также он выразил надежду, что это будет сигналом, "который не пойдет на пользу их цели атаковать Израиль".

Кроме того, комментируя ситуацию на севере Израиля, представитель добавил, что ЦАХАЛ тщательно изучает деятельность "Хезболлаха".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег руководство "Хезболлах" от развязывания полномасштабных боевых действий против еврейского государства. Как заявил Нетаньяху, эскалация конфликта со стороны "Хезболлах" стала бы для организации "ошибкой всей жизни."

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

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