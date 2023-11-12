12 ноября, 15:46Политика
Число эвакуированных россиян выросло до 70
Фото: МЧС России
Уже более 70 граждан РФ были эвакуированы из сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.
"70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах", – сказано в сообщении.
На данный момент ведомство занимается оказанием необходимой помощи эвакуированным россиянам в Египте.
Ранее в ведомстве сообщили, что более 60 россиян были эвакуированы из сектора Газа. Сейчас они находятся на территории Египта.
До этого в МЧС заявили об организации совместно с российскими дипломатами работы по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В ведомстве уточнили, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду. В Каире россиян ждут в оперштабе МЧС РФ. Им помогут оформить необходимые документы для дальнейшего перелета.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ
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