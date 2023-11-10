В Кремле смотрят на перспективы эвакуации россиян из Газы "со сдержанным оптимизмом"

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Россия предпринимает все усилия, чтобы эвакуировать своих граждан из сектора Газы, и надеется, что данный процесс удастся наладить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По состоянию на сегодня, именно на сегодня у нас есть сдержанный оптимизм, что этот процесс удастся начать, сделать почин. И дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу", – сказал представитель Кремля.

Он также сообщил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка не задействован в вопросе эвакуации детей. При этом, по его словам, по дипломатическим каналам ведется очень интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами.

Ранее сообщалось, что россияне, которые должны покинуть сектор Газа, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Одобрение со стороны Израиля для выезда из Газы получили уже более 80 граждан РФ. Группа из представителей российского посольства в Египте и МЧС РФ будет ожидать россиян на египетской стороне.

В свою очередь, в СМИ появилась информация, что выехать из анклава готовы 500–700 граждан России. По словам россиянки Елены аль-Хор, которая ожидает выезда на границе, покинуть сектор Газа хотели также белорусы и казахи.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ