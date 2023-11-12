МЧС РФ сообщило, что более 60 эвакуированных россиян перешли через КПП "Рафах"

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Более 60 россиян были эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сейчас, как рассказали в ведомстве, эвакуированные граждане РФ находятся на территории Египта.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал ТАСС , что врачи Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России и федеральных медорганизаций министерства выразили готовность оказать необходимую медпомощь эвакуированным россиянам из сектора Газа.

"Они работают на территории Египта. Это медицинские работники целого ряда специальностей, готовые оказывать необходимую медицинскую помощь", – подчеркнул он.

Ранее в МЧС заявили об организации совместно с российскими дипломатами работы по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В ведомстве отметили, что сейчас пункт пропуска пересекают граждане РФ.

Там также уточнили, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь и предоставляют им питание и воду. В Каире россиян ждут в оперштабе МЧС РФ. Им помогут оформить необходимые документы для дальнейшего перелета.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ