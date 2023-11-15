Вторая группа эвакуированных из Газы граждан РФ прибыла в Москву

Фото: МЧС России

Во вторник, 14 ноября, из сектора Газа через КПП "Рафах" была эвакуирована третья группа граждан РФ из 40 человек. Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

"Сегодня КПП "Рафах" пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей", – приводит его слова ТАСС.

Охотенко также сообщил, что самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

13 ноября в рамках выполнения поручения Владимира Путина усилиями МИД совместно с российскими учреждениями в Тель-Авиве, Каире и Рамалле, МЧС и других ведомств, удалось вернуть группу россиян в составе из 70 человек из сектора Газа.

Как уточнял помощник главы МЧС России Александр Коровин, первая группа прибывала в аэропорт Домодедово. Никому из них не понадобилась экстренная медпомощь.

Эвакуацию граждан РФ из анклава, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября.



Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву