КПП "Рафах" возобновит пропуск иностранцев со стороны сектора Газа 12 ноября

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Контрольно-пропускной пункт "Рафах" возобновит пропуск иностранцев со стороны сектора Газа 12 ноября. Об этом сообщает управление погранпереходов анклава, передает РИА Новости.

Уточняется, что возобновится пропуск для владельцев иностранных и египетских паспортов.

Ранее работа КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа была приостановлена. Эвакуироваться из сектора Газа должны были 600 человек, включая 85 россиян.

Как рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов, проблема появилась из-за того, что для эвакуации пострадавших в машинах скорой помощи нужно было получить разрешения на их выезд. Из-за этого обычные граждане также не смогли пройти через КПП.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ