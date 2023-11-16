КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян, они едут в Каир – МЧС

Фото: МЧС России

Пункт пропуска "Рафах" из сектора Газа в среду, 15 ноября, всего пересекли 107 россиян и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас граждане в составе автобусной колонны едут в Каир, откуда впоследствии вылетят в Москву. Отмечается, что оперативная группа МЧС РФ смогла провести в Египет дополнительную группу людей за счет того, что КПП "Рафах" продолжил работать сверх установленного срока.

В среду, 15 ноября, КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов обратил внимание, что проход россиян и граждан других стран через КПП "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки. По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву.

В свою очередь, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов уточнил, что около 400 граждан РФ еще ожидают эвакуации из сектора Газа.



Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу