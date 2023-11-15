В МЧС РФ рассказали, сколько россиян осталось эвакуировать из Газы

Фото: МЧС России

Около 400 граждан РФ еще ожидают эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщил в эфире радио КП советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

"Вообще в списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников – 625", – добавил он.

Спецборт МЧС РФ, на котором должны были вывезти третью группу эвакуированных граждан РФ из сектора Газа, не вылетит 15 ноября из Каира. По информации РИА Новости со ссылкой на местного источника, рейс был полностью отменен по причине ожидания новой группы россиян из Газы.

Ранее сообщалось, что 15 ноября КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Эвакуацию граждан РФ из анклава, где с 7 октября происходят боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября.

Между тем российский посол в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что проход россиян и граждан других стран через КПП "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки. По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву.

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